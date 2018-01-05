Планируется, что сбор подписей в поддержку самовыдвижения
действующего главы российского государства Владимира Путина на
президентских выборах 2018 года продлится до 30 января. Путин идет
на выборы как самовидвиженец Фото: EPA Он сказал, что пункты сбора
подписей открылись в хабаровских торговых центрах "Южный парк" и
"НК Сити".Планируется, что акция продолжится в субботу,
возобновится после праздничных выходных и продлится до 30
января.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6
декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его
решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26
декабря инициативная группа официально выдвинула Путина
кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года.
28 декабря ЦИК РФ зарегистрировал его группу избирателей
и разрешила президенту РФ начать избирательную
кампанию.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного
с 1-го по 5 декабря, действующего президента на выборах готов
поддержать 61% респондентов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира