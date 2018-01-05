Планируется, что сбор подписей в поддержку самовыдвижения действующего главы российского государства Владимира Путина на президентских выборах 2018 года продлится до 30 января. Путин идет на выборы как самовидвиженец Фото: EPA Он сказал, что пункты сбора подписей открылись в хабаровских торговых центрах "Южный парк" и "НК Сити".Планируется, что акция продолжится в субботу, возобновится после праздничных выходных и продлится до 30 января.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря. Партия "Единая Россия" поприветствовала его решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца. 26 декабря инициативная группа официально выдвинула Путина кандидатом в президенты России на выборах 18 марта 2018 года. 28 декабря ЦИК РФ зарегистрировал его группу избирателей и разрешила президенту РФ начать избирательную кампанию.Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря, действующего президента на выборах готов поддержать 61% респондентов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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