Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка в зимнее трансферное окно может перебраться в "". Об этом сообщает Sport Bild, ссылаясь на украинские медиа, которые не называются.

Издание отмечает, что украинец должен заменить Бернарда в составе украинского клуба. Бразилец пока не продлил договор с горняками и не исключает вариант с уходом из клуба,передает со ссылкой на .

Спортивный директор "Шальке" Аксель Шустер заявил о том, что клуб не собирается отказываться от украинца.

"Мы не собираемся отказываться от Коноплянки", заявил в комментарии Sport Bild Шустер.

В текущем сезоне Евгений Коноплянка провел 18 матчей в составе немецкого клуба, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт Коноплянки с "Шальке" истекает летом 2020 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира