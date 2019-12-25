Трамп назвал честью для себя съемки во второй части фильма"Один дома" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Трамп назвал честью для себя съемки во второй части фильма"Один дома"
25.12.2019 14:52
Трамп заявил, что гордится участием в фильме "Один дома-2"
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
фильме
один
участием
гордится
заявил
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->