В оккупированном Симферополе прошли очередные обыски у крымских татар. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook, передает .

“В Симферополе (район Леси Украинки) по двум адресам в данный момент проходят обыски. На улице Усадебная (Марковича), 34 и улице Туристов, 49. Оба домовладения принадлежат родным сёстрам: Кантемирова Хатидже Алимовна и Базирова Зера Алимовна”, — сказано в сообщении.

Сообщается, что обыск начался около 6 часов утра и на данный момент уже завершен.

Напомним, 26 декабря в аннексированном Крыму прошли обыски у жителей Симферополя на ул.Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде, 33.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира