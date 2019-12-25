Супруга бизнесмена Вячеслава Соболева Инна, 3-летнего сына которой убили 1 декабря в Киеве, рассказала в интервью "Стране" о том, кого они с мужем подозревают в заказе преступления. По словам Инны Соболевой, на второй день после случившегося она с мужем назвала фамилии людей, которых они подозревают в случившемся. Один из этих людей - экс-сотрудник СБУ, служивший в "Азове" Михаил Иванюк. "Я могу дать характеристику только одному человеку, с которым лично знакома и которого хорошо знаю. Это Михаил Иванюк - прежний сотрудник СБУ и на сегодня действующий сотрудник МВД (в "Азове" возглавлял внутреннюю безопасность, "Метеослужба", как ее еще называют, позывной "Булат", свою причастность к преступлению он отрицает - Ред.) Это человек без чести и без слова. Да, в "Азове" есть очень много порядочных людей, патриотов, которые воюют за нашу страну, но не Иванюк. Для него нет семьи. Для него нет детей. Только деньги имеют значение. С ним общался мой муж, и я часто ему говорила, что это не тот человек, с которым нужно общаться. Мне Иванюк никогда не нравился как человек", - сообщила Инна Соболева. Она рассказала, что сама позвонила Иванюку после похорон сына и сказала ему, что хорошо знает его жену и детей. "Я присутствовала на крестинах его сына. Сказала, что пусть Господь их бережет, а он чтобы задумался над своей жизнью. И что ему ничего не сойдет с рук. Я этого не позволю. Сказала я эти слова в более грубой форме, но не хочу говорить это на публику", - признается жена Соболева. По ее словам, Иванюк сильно испугался и нанял адвокатов. Эти адвокаты стали писать Соболевой письма с угрозами. "Иванюк начал бегать и собирать справки о том, что он контуженый, что у него что-то не то с головой. Он нанял человека, чтобы готовиться к прохождению детектора", - рассказала Инна Соболева. Инна Соболева рассказала о том, что полицейские тянут с расследованием убийства ее 3-летнего сына Сашеньки. "Следователи нам не звонят. Когда мы сами звоним, они говорят, что перезвонят. И никто не перезванивает. На второй день после случившегося мы с мужем назвали фамилии людей, которых мы подозреваем в случившемся. Спустя две недели нам впервые позвонил следователь и попросил их контакты. Это что, расследование? Это имитация", - рассказала Инна Соболева. По информации Соболевых, Юсуп Абуев, которого полиция счиает организатором преступления, является лишь одним из звеньев заказного убийства. При этом никто из тех, кого Вячеслав Соболев называл публично в качестве потенциальных заказчиков не был допрошен полицейскими. "Спустя почти две недели полиция у нас просила их контакты", - уточнила Инна Соболева. О том, что следствие тормозят умышленно, Соболева начала догадываться еще через несколько дней после начала расследования, когда следователь пошел на больничный, а другого не назначили. "Мы звоним, нам не отвечают, не перезванивают. Мы считаем, что расследование заведомо тормозят, следовательно и проводим свое, независимое расследование. Информация об этом находится в двух странах, в Израиле и в Америке - на случай, если с нами что-то произойдет, ее обнародуют", - говорит Соболева. По словам Инны Соболевой, в момент выстрела она увидела белый свет. Это была вспышка, которая оттолкнула ее от сына. В этот момент ее супруг Вячеслав наклонился за роутером. "Мы с мужем сели на передние кресла автомобиля. Саша стоял сзади, по центру, между нашими сидениями. Когда мы остановились на светофоре, муж наклонился за роутером. И в этот момент произошел хлопок. Если бы муж не наклонился, пуля попала бы в него. Пуля черкнула затылок мужа, доли секунд. Сейчас могло не быть их обоих. Хочу отметить, что полиция до сих пор не провела экспертизу ранения моего мужа", - рассказала жена бизнесмена. Она также рассказала, что происходило до трагедии - о последних часах жизни Саши. "Мы ужинали в ресторане, сидели за столом, мой сын попросил пиццу. Я хотела ему помочь справиться с едой, но он сказал, что будет есть сам. Ему принесли раскраски. Я его спросила, что ему раскрасить? Там было много разных рисунков. Я сказала выбрать то, что он хочет. Он выбрал ракету. Он мне сказал: "Мама, я полечу на этой ракете!". И он полетел...", - вспоминает Инна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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