Инна Соболева заявила, что её 3-летнего Сашеньку убили по заказу экс-сотрудника СБУ, служившего в "Азове"
25.12.2019 14:58
Супруга бизнесмена Вячеслава Соболева Инна, 3-летнего сына которой убили 1 декабря в Киеве, рассказала в интервью "Стране" о том, кого они с мужем подозревают в заказе преступления.
По словам Инны Соболевой, на второй день после случившегося она с мужем назвала фамилии людей, которых они подозревают в случившемся.
Один из этих людей - экс-сотрудник СБУ, служивший в "Азове" Михаил Иванюк.
"Я могу дать характеристику только одному человеку, с которым лично знакома и которого хорошо знаю. Это Михаил Иванюк - прежний сотрудник СБУ и на сегодня действующий сотрудник МВД (в "Азове" возглавлял внутреннюю безопасность, "Метеослужба", как ее еще называют, позывной "Булат", свою причастность к преступлению он отрицает - Ред.)
Это человек без чести и без слова.
Да, в "Азове" есть очень много порядочных людей, патриотов, которые воюют за нашу страну, но не Иванюк. Для него нет семьи. Для него нет детей.
Только деньги имеют значение.
С ним общался мой муж, и я часто ему говорила, что это не тот человек, с которым нужно общаться. Мне Иванюк никогда не нравился как человек", - сообщила Инна Соболева.
Она рассказала, что сама позвонила Иванюку после похорон сына и сказала ему, что хорошо знает его жену и детей.
"Я присутствовала на крестинах его сына. Сказала, что пусть Господь их бережет, а он чтобы задумался над своей жизнью.
И что ему ничего не сойдет с рук.
Я этого не позволю. Сказала я эти слова в более грубой форме, но не хочу говорить это на публику", - признается жена Соболева.
По ее словам, Иванюк сильно испугался и нанял адвокатов. Эти адвокаты стали писать Соболевой письма с угрозами.
"Иванюк начал бегать и собирать справки о том, что он контуженый, что у него что-то не то с головой.
Он нанял человека, чтобы готовиться к прохождению детектора", - рассказала Инна Соболева.
Инна Соболева рассказала о том, что полицейские тянут с расследованием убийства ее 3-летнего сына Сашеньки.
"Следователи нам не звонят. Когда мы сами звоним, они говорят, что перезвонят. И никто не перезванивает.
На второй день после случившегося мы с мужем назвали фамилии людей, которых мы подозреваем в случившемся.
Спустя две недели нам впервые позвонил следователь и попросил их контакты.
Это что, расследование? Это имитация", - рассказала Инна Соболева.
По информации Соболевых, Юсуп Абуев, которого полиция счиает организатором преступления, является лишь одним из звеньев заказного убийства. При этом никто из тех, кого Вячеслав Соболев называл публично в качестве потенциальных заказчиков не был допрошен полицейскими.
"Спустя почти две недели полиция у нас просила их контакты", - уточнила Инна Соболева.
О том, что следствие тормозят умышленно, Соболева начала догадываться еще через несколько дней после начала расследования, когда следователь пошел на больничный, а другого не назначили.
"Мы звоним, нам не отвечают, не перезванивают.
Мы считаем, что расследование заведомо тормозят, следовательно и проводим свое, независимое расследование.
Информация об этом находится в двух странах, в Израиле и в Америке - на случай, если с нами что-то произойдет, ее обнародуют", - говорит Соболева.
По словам Инны Соболевой, в момент выстрела она увидела белый свет. Это была вспышка, которая оттолкнула ее от сына. В этот момент ее супруг Вячеслав наклонился за роутером.
"Мы с мужем сели на передние кресла автомобиля. Саша стоял сзади, по центру, между нашими сидениями.
Когда мы остановились на светофоре, муж наклонился за роутером. И в этот момент произошел хлопок.
Если бы муж не наклонился, пуля попала бы в него. Пуля черкнула затылок мужа, доли секунд.
Сейчас могло не быть их обоих. Хочу отметить, что полиция до сих пор не провела экспертизу ранения моего мужа", - рассказала жена бизнесмена.
Она также рассказала, что происходило до трагедии - о последних часах жизни Саши.
"Мы ужинали в ресторане, сидели за столом, мой сын попросил пиццу.
Я хотела ему помочь справиться с едой, но он сказал, что будет есть сам. Ему принесли раскраски.
Я его спросила, что ему раскрасить? Там было много разных рисунков.