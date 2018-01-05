12-летняя Санат Асуат из Атырау завоевала сердца многочисленных слушателей во Франции и Бельгии, сообщает NUR.KZ.

Юная певица исполнила знаменитое произведение «Je’ taime», которое тут же подхватили местные радиостанции.

«Год начался замечательно! Санат Асуат теперь можно услышать на французском радио! С 1 января на радио SAUMUR (Франция, Бельгия) началась ротация песни из репертуара Лары Фабиан», - написала на своей странице в Facebook мама юной певицы Жаннат Сангалиева.

Признание казахстанки за рубежом тут же отметили пользователи соцсетей.

«Кто из отечественных исполнителей, мнящих себя достоянием республики, добился подобного? Никто! (Димаш не в счет. Он не мнит себя). Желаю юному таланту дальнейших творческих успехов и вдохновения!», - написал один из ценителей искусства в соцсетях.

Это не первая победа маленькой артистки. В прошлом году Санат Асуат стала обладателем Гран-при международного творческого конкурса «Звездочки» в Македонии. Сейчас юное дарование усиленно готовится к фестивалям в России и на Мальте.





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