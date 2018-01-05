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В США приняты "магистральные решения", цель которых – "добить
Россию", между них – подготовка отчета об активах ближайшего
окружения президента РФ Владимира Путина и публикация результатов
расследований Смоленской трагедии и катастрофы рейса MH17, считает
журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.
| Гордон: В современном мире можно задавить любое
государство. Вопрос в политическом желании и сроках Фото:
Gordonua.com "Американские капканы в отношении России
расставлены – я это точно знаю. И не поможет ей уже
ничего – ни освобождение заложников, ни другие шаги. Приняты
магистральные решения, которые нацелены на то, чтобы Россию как
государство, которое ввязалось не в свое дело, добить. Уровень
России (например, объем ВВП) не позволяет ей сегодня так себя
вести. Это все равно что я (хотя больше 10 лет занимаюсь
кикбоксингом) выйду на ринг с Виталием Кличко. Он от меня оставит
мокрое место! И правильно сделает. Поэтому когда Россия задирается
к чемпиону мира в супертяжелом весе, это выглядит так же", –
сказал Гордон.Главным таким "капканом" журналист назвал доклад об
активах приближенных к президенту РФ Владимиру Путину бизнесменов,
который США должны опубликовать в феврале. "Конгресс принял
решение, что 2 февраля финансовая разведка США, ЦРУ, ФБР
должны показать все финансовые документы, связанные с российской
элитой, с приближенными к Путину людьми. Там будут все счета,
недвижимость, собственность. Можно только догадываться, что будет
дальше. Думаю, деньги арестуют, и эти люди никогда их больше
не увидят", – предположил журналист.Второй "капкан" –
расследование крушения малайзийского самолета над Донбассом в июле
2014 года, когда погибли 298 человек. Согласно выводам
международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из
комплекса "Бук", привезенного из России, с территории,
подконтрольной пророссийским боевикам."По этому делу работа
завершена. Кто это сделал – уже понятно. Будут результаты
оглашены с точностью до миллиметра: чей это "Бук", кто его завез на
территорию Украины, кто обслуживал, кто нажимал на кнопки, почему
сбили его, а не самолет рейса Ларнака – Москва, в котором
летели россияне... Ведь, насколько я понимаю, схема была такая:
сбить самолет с россиянами (эту версию, в частности, озвучивал
прежний глава СБУ Валентин Наливайченко. – ), а затем
сказать: "Смотрите, что хохлы, сволочи, делают! Сбивают наши
самолеты" – и тут же армадой зайти в Украину и отсечь
территорию юго-востока. Но, как всегда, сработал человеческий
фактор – сбили не тот самолет", – сказал
журналист. Еще один "капкан" – расследование Смоленской
трагедии: 10 апреля 2010 года самолет Ту-154, в котором
находились президент Польши Лех Качиньский с супругой и 86 членами
правительственной делегации, разбился в России. Все
находившиеся на борту люди погибли. В минобороны Польши считают,
что на борту произошел взрыв, результаты расследования должны
опубликовать весной. "Я отсылаю всех к сенсационному интервью
с [бывшим народным депутатом, Героем Украины, генерал-лейтенантом
СБУ] Григорием Омельченко на сайте "ГОРДОН". Оно вышло в
10.00 [14 декабря 2016 года], а в 12.00 у Путина была
пресс-конференция. К тому времени уже полмира это интервью
прочитало (в интервью Омельченко, в частности, сказал, что
"группа зачистки ФСБ пристрелила всех выживших в авиакатастрофе под
Смоленском". – ), и польский журналист встал и задал
Путину вопрос по самолету. На пресс-конференциях
Путин великолепен, он себя прекрасно держит, у него
шикарная подготовка, и вообще он замечательный политик, но тут он
вдруг потерял самообладание и произнес фразу, которая выдала
его с потрохами. В России всегда говорили, что взрыва не было, все
случилось из-за погодных условий, и тут он говорит, мол, даже если
там был взрыв, то где взрывное устройство закладывали, в Варшаве?
"Ищите у себя тогда". То есть он уже допускает, что там был
взрыв", – сказал журналист. Гордон считает, что если
причастность Москвы ко всем этим преступлениям докажут, Россию
могут объявить государством-террористом. "То есть если будет
доказана причастность (а она будет доказана) государства
Россия ко всем этим моментам, Россию могут объявить
государством-террористом, а руководство России – террористами.
А дальше – все! В современном мире можно задавить любое
государство. Есть огромное количество рычагов, на которые можно
давить. Вопрос в политическом желании и сроках", – считает
журналист. ВИДЕОВидео: 112 Украина /
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