Министр считает, что между лоукостерами должна быть достойная конкуренция

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал появление хороших новостей о Ryanair в контексте захода авиакомпании на украинский рынок, информирует еizvestia.com.

«Ryanair будет в этом году в Украине, думаю, в течение января об этом будет хорошая новость», — сказал министр в эфире телеканала Эспрессо, передает avianews.

По словам Омеляна, в стране должны быть дешевые авиаперевозчики и высокий уровень конкуренции на этом рынке.

«Украинцы готовы летать, более того, иностранцы готовы летать в Украину, если будут низкие цены, и открывать для себя наше государство, а это существенно для развития как бизнеса, так и туристических контактов», — прокомментировал ситуацию министр.

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Он также сообщил, что Украина идет в тренде европейского рынка, когда сегмент бюджетных авиаперевозок растет, и когда классические авиакомпании должны менять свою. политику.

«Пассажир не готов платить большие деньги за обыкновенный вид перевозок. Ему просто важно долететь из точки А в точку Б максимально быстро и дешево, а не в супер роскошных условиях или золоте», — сказал Омелян.

15 марта 2017 года Ryanair объявил об открытии рейсов из Киева и Львова в города Европы и начал продажи билетов.

10 июля 2017 года лоу-кост официально объявил об отказе от выхода на украинский рынок, назвав причиной неспособность аэропорта Борисполь соблюдать соглашение, достигнутое в Мининфраструктуры с представителями аэропорта и нынешним гендиректором предприятия Павлом Рябикиным в марте 2017 года.

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