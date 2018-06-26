В городе Лидс в Британии заметили бывшего жена Лины Хиди Питера Лофрана, который играл на гитаре на улице за милостыню. Об этом сообщает The Sun .

Отмечается, что мужчина в возрасте 39 лет находится в очень плачевном финансовом положении. До свадьбы с Хиди Лофран проживал в Голливуде и был миллионером, но в последнее время, вероятно, удача отвернулась от него.

Напомним, что Хиди и Лофран поженились в 2007 году, в 2010 у них родился сын. Через год супруги решили развестись, после чего начался долгий судебный процесс. Позже друзья Лофрана даже создали страницу на сайте GoFundMe, призвав всех небезразличных оплатить расходы мужчины на суд.

Как сообщал svodka.net ранее, в субботу, 23 июня, в Шотландии состоялась свадьба актеров из сериала "Игра престолов" Кита Харрингтона и Роуз Лесли.

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