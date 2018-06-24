|Елизавета II семикратная прабабушка
|24.06.2018 15:03
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Королева Великобритании Елизаветы II стала семикратной прабабушкой – у нее родилась правнучка.Так, внучка королевы, дочь принцессы Анны и капитана Марка Филлипса 37-летняя Зара Тиндолл, родила второго ребенка. Ребенок, который родился, стал уже седьмым для Ее Величества и принца Филиппа, информирует общественность пресс-служба Букингемского дворца.
Эта девочка родилась 18 июня в роддоме города Страуд. Кстати, на родах присутствовал отец младенца. Что касается имени ребенка, его объявят позже.
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