В 2017 году в украинской версии "Википедии" создали более 85 тыс. статей, сообщил основатель ОО "Викимедиа Украина" Юрий Пероганич. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинский сегмент занимает 16-е место по количеству статей Фото: ЕРА Он рассказал, что количество изменений за год составило 21,7 млн. В 2017 году было создано более 85 тыс. новых статей, это на 40% больше, чем в 2016 году. Общее число статей превысило 757 тыс. (16-е место в мире).Онлайн-энциклопедия "Википедия" работает с января 2001 года, украинская версия – с января 2004 года.Отметку в 700 тыс. статей украинская "Википедия" пересекла в июне 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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