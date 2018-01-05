В 2017 году в украинской версии "Википедии" создали более 85 тыс.
статей, сообщил основатель ОО "Викимедиа Украина" Юрий Пероганич.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Украинский
сегмент занимает 16-е место по количеству статей Фото: ЕРА Он
рассказал, что количество изменений за год составило 21,7 млн. В
2017 году было создано более 85 тыс. новых статей, это на 40%
больше, чем в 2016 году. Общее число статей превысило 757 тыс.
(16-е место в мире).Онлайн-энциклопедия "Википедия" работает с
января 2001 года, украинская версия – с января 2004
года.Отметку в 700 тыс. статей украинская "Википедия" пересекла в
июне 2017 года.
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