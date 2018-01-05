Російська розвідка не менш тупа, ніж російські недовчені історики, криворукі конструктори й "безбашенні" пропагандисти.

Просто, про це не слід забувати, пише в ФБ , передает

В одному з трьох опублікованих у підручників ПГУ КГБ зазначається, що "ворожі" до росіян іноземні партії, товариства тощо слід компрометувати: звинувачувати у зв'язках з КДБ, підбріхувати про мораль їхніх лідерів тощо. І, навпаки, оберігати "своїх".

Як видно з ЗМІ й певного сегменту ФБ, найбільше росіяни зараз бояться Правого сектору та інших національнопатріотичних об'єднань, добровольців (у наших ЗМІ - "агенти Кремля"), боз армією через Банкову якось можна буде справитись, а ось з ідейними - зась.

Отже, найбільшим злом для українців є Д.Ярош, котрий років три десь з окопів не вилазить? І це не оцінка ефективності російської пропаганди (вона - стандартна) - це оцінка інтелектуального рівня українців, що ведуться й папужать всю дурню, яку їм підсовує чи СЗР .

Зрештою, вчитись ніколи не пізно.

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