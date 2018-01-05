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В ЮАР в результате столкновения поезда и грузовика погибли 18 человек
05.01.2018 09:22
По словам местных властей, для возобновления железнодорожных перевозок на участке, где произошла авария, потребуется два дня. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Поезд столкнулся с грузовиком Фото: ЕРА Ранее было известно о 14 погибших.Всего в поезде, сошедшем с рельсов между населенными пунктами Хеннэнман и Крунстад, было 713 человек. Более 260 из них получили травмы. По словам местных властей, для возобновления железнодорожных перевозок на участке, где произошла авария, потребуется два дня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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