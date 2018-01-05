По словам местных властей, для возобновления железнодорожных
перевозок на участке, где произошла авария, потребуется два дня.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Поезд
столкнулся с грузовиком Фото: ЕРА Ранее было известно о 14
погибших.Всего в поезде, сошедшем с рельсов между населенными
пунктами Хеннэнман и Крунстад, было 713 человек. Более 260 из
них получили травмы. По словам местных властей, для
возобновления железнодорожных перевозок на участке, где произошла
авария, потребуется два дня.
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