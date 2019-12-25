Скумбрию по этому рецепту готовили еще в 70-х годах минувшего столетия.

Снаружи это вяленая рыба, но внутри мясо остается сочным. Балык из скумбрии подойдет и для ежедневного меню в качестве закуски или дополнения к бутербродам, а также украсит праздничный стол.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

1. Разделайте рыбины на филе: разрежьте их пополам, удалите все кости и удалите с филе черную пленку (она придает горечь). Промойте филе и обсушите с помощью бумажного полотенца.

2. Смешайте сахар, соль, сухую горчицу, все тщательно перемешайте.

3. Натрите филе смесью из специй. Выложите в емкость, которую после поместите в холодильник.

4. Высыпьте остатки посолочной смеси в рыбу, тщательно перемешайте, накройте крышкой и поставьте в холодильник на одни сутки.

5. После этого времени достаньте рыбу из емкости, хорошо промойте проточной водой, обсушите бумажными полотенцами.

6. Как только рыба просушилась, ее нужно будет подвесить, делайте это любым удобным для вас способом. Например, можно подвесить филе на шпажки металлические или деревянные, и просто установить их на ведре или кастрюле. Оставьте рыбу просушиваться на одни сутки, при комнатной температуре.

Через сутки вкуснейшая закуска будет готова. Приятного аппетита!

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