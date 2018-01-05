Президент США Дональд Трамп выступил с критикой новой книги Майкла Вольфа о его предвыборной кампании и первых днях его президентства, характеризуя ее как "полную лжи". Об этом он написал в Twitter, передает .

"Я распорядился о нулевом доступе в Белый дом (на самом деле ему несколько раз отказывали) для автора фальшивой книги! Я никогда не разговаривал с ним для книги. Полная лжи, искажений и источников, которых нет. Посмотрите на прошлое этого парня и посмотрите, что происходит с ним и грязным Стивом (Бэнноном - ред.)", - написал Д.Трамп.

Ранее адвокаты Д.Трампа попытались заблокировать выход книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа" Майкла Вольфа о президенте США.

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