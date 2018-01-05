В Украине индекс мясной корзины за 2017 год вырос в среднем на 36%.

В частности, мясо подорожало на 28-39%, сало — на 67%, информирует еizvestia.com.

Об этом пишет директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

«Все виды мяса стали дороже на 28-67%, а именно: сало – на 67%, свинина – на 39%, говядина – на 33% и курица в тушке – на 28%», — отметил он.

В прошлом году свинина и говядина прибавили в цене по 28 грн за килограмм, сало – 27 грн, колбаса вареная – 15 грн, а курица в тушке – 12 грн. Теперь килограмм говядины с костью можно купить в среднем за 116 грн, свинины – за 101 грн, сала – по 68 грн, вареной колбасы – по 76 грн, а курицы – за 54 грн.

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Только за последние десять дней 2017 года свинина выросла на 2,5 грн за килограмм, говядина прибавила 1,6 грн, а курица в тушке – 43 коп. Относительно свинины, то она впервые пробила планку в 100 грн. В то же время впервые почти за год подешевело сало – на 72 коп. за килограмм.

«Если в целом оценить стоимость мясной корзины, то есть взять по килограмму всех видов мяса, то по состоянию на 1 января 2018 года она стоила 415 грн, тогда как год назад ее стоимость составляла 305 грн. То есть индекс мясной корзины за год вырос на 36%», — констатировал Дорошенко.

Эксперт также обратил внимание на несовершенную методику государственного мониторинга по оценке цен на мясо.

«Государственному мониторингу подлежит курица только в тушке. За то же время филе, которое не подлежит государственному мониторингу, выросло в цене на 30%», — отметил Дорошенко.

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