Руслан Бизяев

Приложив не мало усилий реальные "отцы-основатели" ПЦУ из-за океана таки смогли протащить "гибридное" признание своего детища двумя каноническими Церквями-Элладской и Александрийской.

Правда попытка "хитро" переломать через колено практически сразу же вернулась бумерангом-на Афоне и внутри Элладской Церкви началось брожение ( Вселенский Патриарх даже официально потребовал от Свято-Пантелиймоновского Монастыря на Афоне объяснить причину игнора делегаций ПЦУ). Если говорить о позиции Александрийской Церкви, то пойдя на уступки Варфоломею она не собирается дальше педалировать тему "новой сестры".

Что же касается ситуации с признанием остальных Поместных Церквей, то похоже, что на сейчас у "деблокирующей группировки" закончились топливо и боеприпасы.

"Сестры " предпочитают или молчать, или уходить в дебри казуистики, или открыто показывать, что поддержки дальнейшему процессу признания ПЦУ нет.

В этом плане показательна позиция Патриарха Иерусалимского, который по данным ряда СМИ, предложил провести в Иордании Всеправославное совещание по ситуации в православном мире в феврале 2020 года. С разбором полетов так сказать.

И с чем туда прикажете ехать Варфоломею?

Мало того, что у него нет стабильной поддержки между ключевых Патриархатов и Метрополий ( позиция колеблющихся в общем-то понятна. Сегодня разделили Украину-а завтра?), так и внутри самой Украины происходят события, которые полностью нивелируют суть выданного с такой помпой Томоса.

20 декабря, практический в годовщину известного "Всеукраинского Православного Собора" один из его ключевых участников- предстоятель УПЦ КП Филарет дал понять, что он, не смотря на формальную ( и с его точки зрения не каноническую) ликвидацию Киевского Патриархата намерен бороться всеми доступными способами против ПЦУ и Епифания.

В этой ситуации я бы на месте Варфоломея и Епифания крепко бы задумался насчет продолжения войны.

Для новой власти церковный мир будет не менее важен, чем мир на Востоке, следовательно сильно поотжимать приходы "конкурентов" больше не получится.

Само существование УПЦ КП ( а мне кажется "дед" и его детище выстоят), делает Варфоломея посмешищем в глазах мирового Православия, а любое продолжение попыток прорыва в этом направлении чревато большими проблемами.

Тем более теперь у УПЦ и УПЦ КП появился один, кристально понятный соперник. А враг моего врага...

Боротьба триває...