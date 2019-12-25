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Настоятель Нотр-Дама заявил, что собор не удастся полностью сохранить
25.12.2019 16:40
Настоятель Собора Парижской Богоматери рассказал, восстановят ли полностью храм Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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