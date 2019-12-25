Настоятель Нотр-Дама заявил, что собор не удастся полностью сохранить - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Настоятель Нотр-Дама заявил, что собор не удастся полностью сохранить
25.12.2019 16:40
Настоятель Собора Парижской Богоматери рассказал, восстановят ли полностью храм
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
восстановят
полностью
храм
рассказал
богоматери
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->