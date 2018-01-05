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Теннисистка Серена Уильямс отказалась от участия в Australian Open
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05.01.2018 09:29
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Теннисистка Серена Уильямс заявила, что огорчена необходимостью
отказаться от участия в Australian Open, и будет с нетерпением
ждать своего возвращения в большой спорт. Уильямс: Я могу
участвовать в соревнованиях, но я не хочу
просто выступить Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of
Ukraine and the Olympic Team / Facebook Уильямс объяснила свое
решение недостаточной готовностью."Мои тренер и команда всегда
говорили: "Идите на турниры только тогда, когда будете готовы
пройти весь путь". Я могу участвовать в соревнованиях,
но я не хочу просто выступить, я хочу сделать
гораздо больше, и для этого мне понадобится немного больше
времени", – заявила Уильямс.Она добавила, что огорчена
необходимостью отказаться от турнира, однако будет с нетерпением
ждать своего возвращения в большой спорт. Теннисистка поблагодарила
поклонников за поддержку.Уильямс родила дочь 1 сентября 2017
года от миллионера Алексиса Оганяна.Теннисистка является
рекордсменкой по количеству побед на турнирах Большого шлема в
одиночном разряде, у нее 23 титула. Также на счету спортсменки
четыре золотые олимпийские медали (три из них – за победу в
соревнованиях в парном разряде).Australian Open – один из
четырех турниров Большого шлема – пройдет с 15 по 28 января в
Мельбурне.
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