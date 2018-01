Теннисистка Серена Уильямс заявила, что огорчена необходимостью отказаться от участия в Australian Open, и будет с нетерпением ждать своего возвращения в большой спорт. Уильямс: Я могу участвовать в соревнованиях, но я не хочу просто выступить Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook Уильямс объяснила свое решение недостаточной готовностью."Мои тренер и команда всегда говорили: "Идите на турниры только тогда, когда будете готовы пройти весь путь". Я могу участвовать в соревнованиях, но я не хочу просто выступить, я хочу сделать гораздо больше, и для этого мне понадобится немного больше времени", – заявила Уильямс.Она добавила, что огорчена необходимостью отказаться от турнира, однако будет с нетерпением ждать своего возвращения в большой спорт. Теннисистка поблагодарила поклонников за поддержку.Уильямс родила дочь 1 сентября 2017 года от миллионера Алексиса Оганяна.Теннисистка является рекордсменкой по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, у нее 23 титула. Также на счету спортсменки четыре золотые олимпийские медали (три из них – за победу в соревнованиях в парном разряде).Australian Open – один из четырех турниров Большого шлема – пройдет с 15 по 28 января в Мельбурне. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки уильямс теннисистка australian в соревнованиях я могу Теги: спорт