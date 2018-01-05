Восемнадцатилетнему парню предъявили обвинение в непредумышленном убийстве 65-летнего мужчины, который погиб в результате падения на пути станции метрополитена Бруклина после нанесенного ему удара. Об этом заявила местная полиция, передает со ссылкой на The New York Times.

Полиция арестовала подростка Эдварда Кордеро после объявления ему обвинений в непредумышленном убийстве и в нападении, которое он совершил на станции метрополитена Джей-стрит.

Как отмечается, задержанный на платформе станции метро непоследовательно рассказывал о дьяволе и других подобных темах. Примерно в 2:30 ночи он подошел к мужчине, Хасинто Суареса, который ждал поезда. Мужчина оттолкнул парня, но тот вернулся и ударил его.

Пассажиры, которые находились на станции, попытались оказать первую помощь пострадавшему, однако позднее он умер в Бруклинском медицинском центре. Правоохранители ожидают результатов экспертизы для установления точной причины смерти.

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