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Королева Елизавета II одобрила закон о Brexit
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26.06.2018 15:43
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Получив королевское одобрение закон, в котором изложен план выхода
Великобритании из ЕС, становится актом парламентом. Королева
одобрила план Brexit Фото: ЕРА Таким образом закон, принятый
Палатой общин 12 июня, официально стал актом парламента, и
соответственно, частью британского законодательства.ВВС отмечает,
что законодательный акт, в котором изложен план Brexit, долго
обсуждали в парламенте и правительству пришлось пойти на
уступки. Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23
июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев
проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели
остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из
ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два
года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по
Brexit. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта
2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по
Киеву). Переходный период, во время которого будут сохраняться
торговые связи, должен продолжаться до конца 2020 года.
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