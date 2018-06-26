Получив королевское одобрение закон, в котором изложен план выхода Великобритании из ЕС, становится актом парламентом. Королева одобрила план Brexit Фото: ЕРА Таким образом закон, принятый Палатой общин 12 июня, официально стал актом парламента, и соответственно, частью британского законодательства.ВВС отмечает, что законодательный акт, в котором изложен план Brexit, долго обсуждали в парламенте и правительству пришлось пойти на уступки. Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет два года.19 июня 2017 года в Брюсселе начались переговоры по Brexit. Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года в 23.00 по лондонскому времени (30 марта в 1.00 по Киеву). Переходный период, во время которого будут сохраняться торговые связи, должен продолжаться до конца 2020 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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