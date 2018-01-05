опубликовало фотографии зимнего Марса, сделанные с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance, передает со ссылкой на .

На сайте агентства были опубликованы фотографии красной планеты, когда ее поверность покрылась снегом из углекислого газа. Диоксид углерода, из которого в основном состоит атмосфера Марса, превращается в сухой лед, если температура опускается до минус 125 градусов по Цельсию.

Температура на планете колеблется от -153 °C на полюсах зимой до +20 °C на экваторе летом. Для средних широт, эти показатели составляют от -50 °C до 0 °C. В течение зимнего снижения температуры углекислый газ, превращается в сухой лед.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира