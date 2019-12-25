Выплата Газпромом $2,9 млрд долга Нафтогазу в рамках решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу Россия-24, пишет ТАСС в среду, 25 декабря. "Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы.

Однозначно можно сказать, что $2,9 млрд, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть для России.

Эти суммы были бы намного выше", - сказал Козак. Как известно, Украина и Россия договорились отказаться от всех судебных споров, кроме одного, по которому решение уже вынесено. По нему РФ согласилась выплатить почти 3 миллиарда долларов. При этом официально соглашения еще не подписаны.

В частности, Украина отказалась от арбитража на 12,2 млрд долларов. Как заявил министр энергетики Алексей Оржель, выиграть данное разбирательство было бы очень трудно. Украина заработает больше на транзите, подсчитали в Минэнерго.

Также ожидается, что Украина и РФ урегулируют вопрос о решении Антимонопольного комитета на 172 млрд грн.

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