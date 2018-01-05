Центральное военно-медицинское управление Вооруженных cил Украины расформировали, сообщили в Министерстве обороны Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Минобороны рассказали, что Главное военно-медицинское управление подчиняется министру обороны Украины и начальнику Генерального штаба ВСУ Фото: mil.gov.ua Отмечается, что Центральное военно-медицинское управление Вооруженных сил Украины расформировали, а военно-медицинский департамент Минобороны находится в процессе расформирования."Главное военно-медицинское управление является органом военного управления, который предназначен для организации медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины, управления медицинской службой Вооруженных сил, участия в обеспечении реализации государственной политики в области охраны здоровья военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и других категорий граждан, определенных законодательством Украины", – рассказали в пресс-службе Минобороны.ГВМУ подчиняется министру обороны и начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил.Временно исполняющим обязанности начальника Главного военно-медицинского управления назначили начальника медицинской службы ВСУ полковника медицинской службы Александра Охонько. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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