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В ВСУ сформирован единый орган управления медобеспечением
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05.01.2018 09:36
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Центральное военно-медицинское управление Вооруженных cил Украины
расформировали, сообщили в Министерстве обороны Украины. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В Минобороны
рассказали, что Главное военно-медицинское
управление подчиняется министру обороны Украины и начальнику
Генерального штаба ВСУ Фото: mil.gov.ua Отмечается, что Центральное
военно-медицинское управление Вооруженных сил Украины
расформировали, а военно-медицинский департамент Минобороны
находится в процессе расформирования."Главное военно-медицинское
управление является органом военного управления, который
предназначен для организации медицинского обеспечения Вооруженных
сил Украины, управления медицинской службой Вооруженных сил,
участия в обеспечении реализации государственной политики в области
охраны здоровья военнослужащих, членов их семей, ветеранов войны и
других категорий граждан, определенных законодательством
Украины", – рассказали в пресс-службе Минобороны.ГВМУ
подчиняется министру обороны и начальнику Генерального штаба –
главнокомандующему Вооруженных сил.Временно исполняющим обязанности
начальника Главного военно-медицинского управления назначили
начальника медицинской службы ВСУ полковника медицинской службы
Александра Охонько.
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