В пятницу, 5 января, в Мексике перевернулся на мосту и упал в водохранилище микроавтобус, в результате погибли девять человек, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщила в Twitter местная служба гражданской обороны.

Автобус упал с моста в водоем между городами Аутлан и Эль-Грульо. Внутри автобуса находились рабочие.

Известно, что трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Как сообщал svodka.net ранее, число погибших в результате падения автобуса в Перу увеличилось. По последним данным, в результате трагедии скончался 51 человек.

Известно, что спасатели достали из разбившегося автобуса тела всех погибших. В катастрофе выжили шесть человек, они были экстренно госпитализированы.

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