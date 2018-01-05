Служба безопасности Украины подозревает снековую компанию "S.Group", принадлежащая семье нардепа Сергея Рыбалки, в финансировании терроризма. Однако, несмотря на эти обвинения, а также ряд уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов и ведения фиктивного предпринимательства, снековая корпорация активно расширяется. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о поиске новых сотрудников в разных регионах страны, передает со ссылкой на информацию сайта rabota.ua.

Так, согласно объявлений портала rabota.ua, снековая корпорация "S.Group", разыскивает работников в Киеве, Днепре, Виннице, Ровно, Луцке, Одессе и других городах.

Отметим, что более десятка объявлений о поиске работников опубликованы уже в этом 2018 году.

Спектр вакансий довольно широк. В частности, ищут водителей, грузчиков, торговых представителей, пекарей, главных бухгалтеров, экономистов и маркетологов.

Заработную плату обещают конкурентную.

Напомним, СБУ расследует уголовное производство против должностных лиц компаний S.Group. Их подозревают в финансировании терроризма, в частности, через организацию сбыта снеков на территории ОРДЛО.

Два менеджера снеквого бизнеса Рыбалки уже арестованы. Также аресты наложены и на имущество, и на изьятые во время обысков деньги.

Ранее журналист Казанский опубликовал документы, указывающие на работу компаний S.Group с фирмами-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украины территории.

Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли снеками S.Group Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.

Добавим, что бойцы АТО из-за подозрений о ведении Рыбалкой бизнеса на оккупированных территориях требуют лишить народного депутата мандата.

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