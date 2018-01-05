Грузинский суд заочно приговорил экс-президента Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы.

Об этом сообщает "Коммерсант".

Это первый приговор в отношении Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции в Грузию.

Решение было вынесено по делу Сандро Гиргвлиани. Михаилу Саакашвили предъявили обвинение по статье "злоупотребление служебными полномочиями".

Как утверждает следствие, Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава.

Убийство Сандро Гиргвлиани — преступление, вызвавшее громкий политический скандал в Грузии в 2006 году. В совершении убийства сотрудника банка Сандро Гиргвлиани были обвинены несколько офицеров МВД Грузии.

Напомним, что Окружной административный суд отказался обязать Государственную миграционную службу рассмотреть вопрос о предоставлении Саакашвили дополнительной защиты.

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