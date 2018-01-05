Как свидетельствуют результаты опроса GfK Ukraine, на сегодня больше половины населения Украины не имеет никаких денежных сбережений – ни в виде банковских вкладов, ни в виде наличных. Об этом сообщает Сегодня.

Среди тех, чей месячный доход не превышает 4000 грн., 77,6% респондентов ответили, что не имеют ни депозитов, ни наличных сбережений. Среди тех, кто получает больше 8000 грн. в месяц, так ответили 55,1% респондентов, информирует еizvestia.com.

Как результат – приток депозитов населения в банки замедлился, констатирует НБУ. Если во втором квартале 2017-го вклады населения в гривне выросли на 8% по сравнению с первым кварталом, то в третьем – даже сократились на 0,02%. Вклады в иностранной валюте в третьем квартале хотя и выросли на 0,4%, но по итогам года все равно уменьшились на 0,7%.

По оценкам GfK Ukraine, по состоянию на конец 2016 года только 3,4% украинцев имели депозиты в банках. Это вдвое меньше, чем в 2008 году, когда был зафиксирован «депозитный максимум».

По статистике, в первом полугодии 2017 года совокупные сбережения домохозяйств уменьшились на 72 млрд. грн. Причем более половины этой суммы приходится на продажу валюты (люди сдали на 40 млрд. грн. больше долларов, чем купили). Второй весомый фактор, как отмечает НБУ, – рост долгов населения за жилищно-коммунальные услуги (+5,3 млрд. грн.).

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