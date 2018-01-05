В аэропорту Малаги пассажир вышел из самолета на крыло. Видео
05.01.2018 09:43
Как рассказал журналистам зритель, один из пассажиров подошел к
запасному выходу, открыл его, выглянул наружу, а затем взял свои
вещи и вышел на крыло. По словам других пассажиров, на тот момент
они ожидали высадки около получаса. Представитель Ryanair уточнил,
что нарушителя задержали, поскольку после его выхода на крыло
капитан немедленно вызвал службу безопасности аэропорта. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Пассажир
Ryanair не стал дожидаться высадки Фото: ЕРА видео Видео: Malaga Hoy / YouTube