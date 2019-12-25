Об этом городской голова Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Украина», сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы представили только проект. После новогодних праздников начнутся его общественные обсуждения, к которым мы приглашаем киевлян, общественных активистов. Они смогут внести свои предложения к документу ... Мы вместе должны найти решение насущных для жителей столицы вопросов», - подчеркнул Кличко.

По его словам, в документе говорится, в частности, о строительстве перехватывающих паркингов возле транспортных развязок - возле станций метро и на въездах в город. Актуальным остается создание на городских магистралях отдельных полос движения для общественного транспорта.

«При разработке проекта Генплана мы пригласили иностранных специалистов: экспертов Всемирного банка, иностранных архитекторов. Нам очень помог директор Департамента городского развития и планирования мэрии Лейпцига Штефан Хайниг. В проекте мы представили и как будут развиваться зоны отдыха, как будет сохранено культурное наследие. И очень большая часть проекта посвящена развитию транспортной инфраструктуры», - подчеркнул Кличко.

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