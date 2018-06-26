Оболонский районный суд Киева продолжит рассматривать уголовное производство по обвинению экс-президента Украины 16 июля

"Виктор Федорович несколько раз, когда полетел в Харьков и Донецк, во время телефонных разговоров со мной подчеркивал: "Я еду на восток пообщаться с людьми и Украину покидать не собираюсь"... Почему он оставил Украину? Я думаю, господин прокурор, это не может себе объяснить сам Янукович" , - сказала Герман сегодня на допросе в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева, сообщают УНН.

По словам Герман, впоследствии в разговоре он сказал: "Если бы я остался, Анечка, в Украине была бы гражданская война".

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в своих показаниях Герман также заявила, что "закон об отстранении Виктора Януковича от власти из-за того, что он покинул страну" , Верховная Рада приняла в те минуты, "когда он был еще в Харькове" на территории Украина. Она заявила суду, что не считает, что Янукович подписал госизмену, да, он "делал все для того, чтобы не было обострения конфликта" .

Отвечая на вопрос о том, ознакомлена ли она с содержанием письма Януковича в адрес президента РФ Владимира Путина от 1 марта 2014 года, Герман сказала:

"Я не видела этого письма. Когда я читала в прессе сообщения, что такое письмо было... Я давала свои комментарии как народный депутат... Я говорила, что не верю в то, что президент Украины может позвать войска чужого государства в свое государство. Но если он это сделал, то я в этом поддержать его не могу. Я давала этот комментарий и остаюсь на тех же позициях. К сожалению, я не видела самого письма".

Заслушав свидетеля защиты, суд поблагодарил его за свидетельство, отметив, что им будет дана правовая оценка.

Защита Януковича попросил суд рассмотреть ходатайство, но судья Владислав Девятко подчеркнул, что к ходатайствам суд вернется после окончания заслушивания свидетелей и объявил перерыв в заседании до 16 июля.

"Перерыв до 10:00 16 июля" , - сказал он.