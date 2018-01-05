4 января в 0:40 в столичных спасателей поступило сообщение о том, что в Оболонском районе на ул. Новоконстантиновской, возник пожар. Об этом сообщает ГУ ДСНС Украины в городе Киеве.

"На место происшествия немедленно были направлены бойцов 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что на территории одного из столичных предприятий горят три автомобиля марки Volkswagen. Уже в 1:12 пожар был полностью ликвидирован.

В результате возгорания автомобиля сгорели полностью. Причина возгорания трех автомобилей устанавливается правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Как оказалось, сгорели три автомобиля общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы "Муниципальная полиция Киева".

"Силами общины запустили на Подоле работу первых экипажей "Муниципальная полиция", увидели реальное снижение криминогенной ситуации.

И вот получили классическое "антимайданивське сообщения" - как в январе 2014-го вновь активистам курят машины". - Заявили потерпевшие.

Оболонское управления ГУ Национальной полиции города Киева по факту поджога автомобилей открыло уголовное производство по ст. 194, ч.2 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

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