Просто и вкусно – запечь рыбу, предварительно нафаршировав ее, и подать с подходящим соусом.

Заливная рыба

Возьмите килограммового судака, 100 грамм лука, лавровый лист, яйцо, 10 грамм петрушки, 100 грамм моркови, 5 горошин черного перца, соль по вкусу, 10 грамм желатина.

Выпотрошите, почистите и вымойте рыбу, разделайте ее и филируйте. В литре воды сварите рыбу, все кроме филе, добавьте в бульон: морковь, лук, соль и специи – варите в течение 40 минут. Филе нарежьте кусочками, бульон процедите, морковь отложите для декора. Сварите филе в бульоне до готовности. Филе выньте, а бульон процедите до прозрачности. Замочите желатин в небольшом количестве холодной воды, добавьте в бульон и остудите. В посуду сложите зелень, вареную морковь, филе и залейте бульоном. Поставьте заливное в холодильник, а после застывания переверните его на блюдо, зеленью вверх.

Рулетик из лосося со сливочным сыром

Вам понадобится 250 грамм слабосоленого лосося ломтиками, 250 грамм сливочного сыра, 2 маринованных или свежих огурца, несколько веточек укропа, салат, лимонный сок и красная икра для подачи.

Промойте и высушите укроп, измельчите. Мелко нарежьте огурцы. Смешайте эти ингредиенты со сливочным сыром. Расстелите пленку и выложите внахлест ломтики рыбы, сверху намажьте сырной начинкой и сверните с помощью пленки рыбу в рулет. Заверните рулет в пленку и уберите в холодильник. Для подачи нарежьте рулет кусочками высотой 3-4 см, разложите на тарелке листья салата, поставьте на них кусочки рулета, сбрызните их лимонным соком и украсьте икринками.

Запеченная рыба с овощами и моцареллой

Возьмите 400 грамм филе рыбы, 2 стебля сельдерея, 2 помидора, 150 грамм моцареллы, соль и перец по вкусу, столовую ложку оливкового масла.

Очистите сельдерей, вымойте и опустите в кипящую соленую воду на 5 минут. Откиньте стебли на дуршлаг и охладите проточной водой. Помидоры также опустите на минуту в кипяток и таким же образом охладите. Снимите кожицу. Нарежьте помидоры, сельдерей и моцареллу одинаковыми кубиками. Филе рыбы натрите солью, молотым черным перцем и обжарьте с двух сторон на растительном масле до бледной корочки. Переложите рыбу в форму для запекания, присыпьте сельдереем, помидорами и сыром, поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов, на 10 минут, пока сыр не расплавится.

Норвежский тартар из семги

Подготовьте 400 грамм копченой семги, 2 столовые ложки майонеза, 4 столовые ложки сливок, столовую ложку каперсов, 2 столовые ложки лука-порея, столовую ложку красного лука, белый хлеб, листья салата, чайную ложку оливкового масла, лимон, соль и перец по вкусу.

Порубите каперсы и красный лук очень мелко. Смешайте майонез со сливками, приправьте и посолите, добавьте лимонный сок, лук и каперсы. Семгу порежьте кубиками и перемешайте с соусом. Добавьте мелко порубленный порей. Промойте листья салата и просушите, сбрызните оливковым маслом, присолите и поперчите. Хлеб нарежьте тонкими ломтиками и обжарьте до золотистой корочки, выложите на тосты тартар и украсьте салатом.

Запеченный лосось в тесте

Вам понадобится 450 грамм слоеного теста, 500 грамм филе лосося, 100 грамм сливочного масла, пучок свежего укропа, пучок свежего базилика, соль и перец по вкусу, половинка лимона, молоко или желток для смазывания.

Филе вымойте и высушите, посолите и поперчите, сбрызните лимонным соком. Зелень вымойте и измельчите, натрите цедру на терке. Смешайте рубленую зелень с мягким сливочным маслом, посолите. Разморозьте тесто, раскатайте и смажьте масляной смесью. В центр выложите рыбу, сверните тесто конвертом. Выложите рыбный рулет на противень швом вниз, смажьте тесто желтком или молоком. Сделайте на тесте разрезы, чтобы выходил пар при выпекании. Запекайте в течение получаса при 200 градусах.

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