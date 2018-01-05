Администрация Трампа зарекомендовала себя как одна из самых проукраинских за всю современную историю США

Об этом пишет Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today. Об этом сообщает Новое время, информирует еizvestia.com.

Когда в январе 2017 года Дональд Трамп принял присягу, в Киеве ощущалась некая паника. Большинство аналитиков были крайне мрачно настроены в отношении перспектив украино-американских отношений. Многие предсказывали, что Украина станет жертвой амбициозной внешней политики администрации Трампа. В то время эти мрачные прогнозы казались вполне оправданными. Новый президент США не скрывал своего желания наладить отношения с Владимиром Путиным, которые испортились из-за того, что Кремль начал войну в Украине.

Но теперь, оглядываясь на то, как прошел первый год президентства Трампа, становится ясным, что эти проблемы, похоже, были раздуты. Сейчас есть основания полагать, что власть Трампа, наоборот, зарекомендовала себя как одна из самых проукраинских за всю современную историю США.

Белый дом демонстрировал решительную поддержку Украины в течение только 2017 года. Декабрьское решение о предоставлении Киеву оборонительного вооружения стало для Украины рождественским подарком и мощным сигналом для Кремля. Москва так долго и так трудно удерживала Вашингтон от предоставления оружия Украине, пытаясь изобразить этот вопрос в виде красной линии, пересечение которой непременно приведет к обострению конфликта. Не обращая внимания на «озабоченность» Москвы, Белый дом предоставил Украине оружие, подчеркнув тем самым свою храбрость. И этот жест США, скорее только, еще долго будет резонировать в Кремле.

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Позиция правительства Трампа в отношении Украины была заметна и в отношении кадровых перестановок, которые произошли за последний год. Выбор Курта Волкера в качестве специального представителя по Украине был, пожалуй, самым важным. Волкер сделал разговор по поводу войны в Украине максимально откровенным, часто умышленно отказываясь от дипломатических тонкостей, чтобы подчеркнуть прямую ответственность Кремля за конфликт на Донбассе, и говоря однозначно о «стопроцентном российском командовании и управлении» в так называемых сепаратистских республиках.

Также в команду Трампа вошли Советник по национальной безопасности США генерал-лейтенант Герберт Макмастер, «отличник» военной истории, который написал книгу о российской гибридной войне, и министр обороны США Джеймс Мэттис, который уже давно не стесняется говорить о своей поддержке Украины в ее конфронтации с Кремлем. Такая известная фигура в администрации Трампа, как Госсекретарь Рекс Тиллерсон, также дает понять, что путь к улучшению отношений между США и Россией зависит напрямую от Украины.

Но при этом многочисленные пророссийские члены лагеря Трампа впали в немилость. Наиболее известной жертвой стал прежний Советник по национальной безопасности США генерал-лейтенант Майкл Флинн, который ушел в отставку в феврале 2017 года из-за своих контактов с кремлевскими чиновниками. И Флинн остается центральной фигурой в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Другие периферийные фигуры из кампании 2016 года также ушли, в том числе и те, кто подозревается в связях с Кремлем. То есть Белый дом потратил большую часть 2017 года на создание команды, которая демонстрирует неоспоримую поддержку территориальной целостности Украины.

И никаких успехов в широко ожидаемой «оттепели» в отношениях Вашингтона и Москвы не случилось. Российские политики хотя и открыто говорили о том, что они «подсунули своего человека» в Белый дом, но есть обратные доказательства. Двусторонние связи значительно ухудшились за время первого года правления Трампа. Это включало в себя последовательное введение дополнительных санкций против России, недавнюю публикацию новой Стратегии национальной безопасности США, определяющую Россию как страну-противника, что стремится подорвать американскую безопасность и процветание. Поэтому первоначальная весть России по поводу триумфа Трампа теперь выглядит наивной, а огромное количество сувенирных фигурок Трампа, которые появились на полках московских магазинов в конце 2016 года, превратились в исторический курьез.

И ясно, как день, что расследование сговора между командой Трампа и Кремлем продолжается. В течение последних 12 месяцев «российский след» оставался главной темой в заголовках СМИ, привлекая все больше внимания к каждому комментарию или политическому решению Трампа, связанному с Россией. Скептики, однако, утверждают, что в свете таких обвинений у президента США не было иного выбора, кроме как проводить явно жесткую политику в отношении Кремля. Независимо от того, что на самом деле Трамп предпочёл бы какую-то геополитическую сделку с Путиным. Возможно, это и так. Но это мало касается Украины.

Как однажды заметил Бисмарк, политика – искусство возможного. А нынешние политические возможности в Америке явно благоприятствуют поддержке Украины как части более широкой оппозиции Вашингтона к российской гибридной агрессии. В этом отношении у Киева есть значительно больше поводов для оптимизма в 2018 году, чем у Москвы.

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