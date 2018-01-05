У ЗСУ сформовано єдиний орган управління медзабезпечення - Міноборони

У Збройних силах України сформований єдиний орган управління медичним забезпеченням - Головне військово-медичне управління (ГВМУ), повідомили в прес-службі Міністерства оборони України.

"Відповідно до загальної Директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України сформований єдиний орган управління медичним забезпеченням - Головне військово-медичне управління", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони в четвер.

Основною метою створення нової структури є налагодження ефективної системи медичного забезпечення відповідно до потреб ЗСУ і стандартами НАТО. Також в прес-службі підкреслили, що ГВМУ Збройних сил України розформовано, а Військово-медичний департамент Міноборони перебуває в процесі розформування.

В інформації підкреслюється, що ГВМУ є органом військового управління, який призначений для організації медичного забезпечення Збройних Сил України, управління медичною службою Збройних сил, участі в забезпеченні реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я військовослужбовців, членів їхніх сімей, ветеранів війни та інших категорій громадян, визначених законодавством України.

Також зазначено, що ГВМУ підпорядковується міністру оборони України "з питань планування, застосування, управління силами і засобами медичної служби Збройних сил і їх підготовки Головне управління підпорядковується начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних сил України".

В.о. начальника ГВМУ призначений начальник медичної служби ЗСУ полковник медичної служби О.Охонько.