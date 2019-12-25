Погода, Новости, загрузка...
Впервые за 33 года в Припяти установили елку
25.12.2019 19:24
В Припяти возле дворца культуры впервые установили елку Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 