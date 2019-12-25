Впервые за 33 года в Припяти установили елку - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Впервые за 33 года в Припяти установили елку
25.12.2019 19:24
В Припяти возле дворца культуры впервые установили елку
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
установили
елку
впервые
культуры
возле
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->