Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина дала повод началу конфликта на Донбассе, о чем стало известно из его интервью радиостанции Эхо Москвы.

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее — ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хотя и маленький, но дала повод к этому столкновению", — рассказал он.

Также белорусский президент считает, что аннексированный Крым "де-факто российский, юридически это не оформлено", а украинцы "никак не обороняли эту землю".

Еще в ходе этого интервью Лукашенко заявил, что было бы лучше, если бы Украина проводила такой курс, как после распада СССР.

Напомним, Лукашенко сообщил, что Россия каждый год повышает цены и "завинчивает гайки" в отношении Беларуси.

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