Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв о сути монетизации льгот на Украине

"Сейчас получатели субсидий на самом деле ничего не получают, а просто сумму субсидии вычитают из их счетов, а затем типа как государство за них доплачивает поставщикам коммунальных услуг.

Ключевое здесь слово «типа», потому что реально денег на субсидии не хватает, и государство поставщикам услуг постоянно торчит денег: например, по Киеву сумма задолженности уже 500 миллионов гривен.

Поэтому что они делают? Они монетизируют субсидии. То есть счета будут выставляться потребителям в полном объёме, но типа государство будет переводить получателям субсидий деньги, чтобы те могли их гасить.

В чём разница? А разница в том, что если раньше государство торчало денег всяким там Ахметовым, Бабаковым, Злочевским и прочим уважаемым людям, то теперь оно будет их торчать рядовым гражданам. А уважаемые люди будут с этих граждан получать по полной."

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