Опубликован трейлер картины "Винчестер. Дом, который построили призраки". Главная героиня – Сара Винчестер, наследница знаменитой оружейной компании. Она считает, что трагическая судьба семейства связана с созданной ее свекром винтовкой. Считается, что все люди, погибшие от ее выстрелов, наложили проклятие на наследников Винчестера. Сара живет одна в семиэтажном здании, коридоры которого напоминают лабиринты. По распоряжению хозяйки особняк постоянно перестраивается и вечно воздвигаются новые стены. Она делает это с целью устроить ловушку для сотен мстительных призраков, которые хотят расправиться с кланом Винчестеров. Роли исполнили Джейсон Кларк, Хелен Миррен, Сара Снук, Энгус Сэмпсон. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Миррен исполнила роль наследницы знаменитой оружейной компании Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube Премьера картины "Винчестер. Дом, который построили призраки" запланирована на 2 февраля 2018 года.видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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