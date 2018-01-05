"Винчестер. Дом, который построили призраки". Вышел трейлер фильма. Видео
05.01.2018 09:58
Опубликован трейлер картины "Винчестер. Дом, который построили
призраки". Главная героиня – Сара Винчестер, наследница знаменитой
оружейной компании. Она считает, что трагическая судьба семейства
связана с созданной ее свекром винтовкой. Считается, что все люди,
погибшие от ее выстрелов, наложили проклятие на наследников
Винчестера. Сара живет одна в семиэтажном здании, коридоры которого
напоминают лабиринты. По распоряжению хозяйки особняк постоянно
перестраивается и вечно воздвигаются новые стены. Она делает это с
целью устроить ловушку для сотен мстительных призраков, которые
хотят расправиться с кланом Винчестеров. Роли исполнили Джейсон
Кларк, Хелен Миррен, Сара Снук, Энгус Сэмпсон. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Миррен исполнила
роль наследницы знаменитой оружейной компании Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube Премьера картины "Винчестер. Дом,
который построили призраки" запланирована на 2 февраля 2018
года.видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube