Современные интерьеры в тональности живописи модульных картин

Если пройтись по самым модным и посещаемым местам любого города, таким как кафе и клубы, рестораны и торговые центры, то наверняка вы заметите в оформлении их внутренних интерьеров одну характерную особенность – на стенах всех этих заведений будет много красивых картин! Картин разных, как по стилям, тематике, уровню художественного вкуса, размерам и исполнению, но картин! Не станем утверждать, что это тенденции только последнего времени, мы и раньше встречали в оформлении внутренних интерьеров квартир и офисов, домов и присутственных заведений полотна известных, и не очень, художников. Но, то что в последнее время таких полотен стало намного больше и к ним начали прибегать намного чаще – с этим нельзя не согласиться. И мы знаем причину такого резкого поворота дизайнеров и владельцев помещений к декору интерьеров с помощью художественных полотен. Как в любом деле тут есть несколько факторов, между которых и сугубо прагматичные, и более возвышенные – эстетические. Если говорить о последних, то нельзя не отметить, что стал наш народ образованнее, начитаннее и более склонен к прекрасному и вечному. Констатируем без иронии и сарказма – прогресс и интернет с его широчайшими познавательными и информационными возможностями делают свое светлое дело!

Не остался прогресс в стороне и в другом случае – практическом. Не только узнать и увидеть, что существуют великолепные полотна или фотоработы, но и приобрести их по доступным ценам теперь можно буквально в несколько кликов мышкой! И не надо ходить на стихийные рынки, с их сомнительными картинами сомнительных художников, в художественные магазины с их запредельными ценами и еще советским репертуаром предлагаемых полотен. Цифровые сканеры и принтеры заменили батальоны начинающих Рафаэлей, рисующих не всегда качественные копии почти по ценам самих оригиналов. Теперь получить прямо к двери собственной квартиры любую, повторяем любую картину на холсте, можно со 100% качеством и за три-четыре дня, заказав ее в специализированных предприятиях, типа художественной студии АртФактор, для которых создание модульных или одиночных картин является неотъемлемой частью творческой жизни.

Почему картины лучше, нагляднее и понятнее других способов антуража

Давно известно, что рисунком, фотографией или картиной часто можно сказать больше и ярче чем другими способами. Особенно для создания первого впечатления. Показать и подчеркнуть тематическую направленность заведения, наглядно продемонстрировать исторические параллели вашего дела, обозначить открывающиеся перспективы сотрудничества с вами или даже его возможные результаты. А если это дом или квартира – то намекнуть на приверженности или характер хозяев, их вкусы, предпочтения и увлечения.

Вот скажем один из самых модных сегодня стилей оформления ресторанов и ночных клубов – лофт. Сам по себе стиль этот грубоват и скудноват на эстетические изыски, но умело дополненный соответствующими полотнами на стенах, производит уже совсем другое чувство. Очень хорошо «ложаться» на лофт картины, как в одиночном, так и в модульном исполнении. Причем стили написания таких картин могут быть совершенно разными – от пин-апа до графики. И это не создаст эффекта эклектики, а наоборот может выглядеть довольно органично. Конечно, если полотна подобраны со вкусом, умением, как по тематике, цветовой гамме, так и по размерам.

Что уж говорить, если ваше помещение задумано в классической манере или близкой к ней стилям ренессанс, ампир или рококо. Под эти направления, в каталогах художественных студий занимающихся изготовлением картин на холсте, существуют масса художественных полотен мастеров тех же эпох, которые органично впишутся в тяжеловатый, но роскошный интерьер а-ля классика. Сегодня все это более чем доступно благодаря печати картин на холсте:

https://artfactor.co m.ua/svoj_dizajn_pechati_kartin_na_holste

Еще одно популярное направление для заведений типа кафе и закусочных – это оформление их в разных национальных стилях, согласно специфике предлагаемого меню. Например, заведения с японской, китайской и другими восточными кухнями, или наоборот – блюдами европейских или северных соседей. Тогда в соответствующем стиле оформляются внутренние помещения – мебель, антураж и подбирается даже национальная одежда персонала. А художественное оформление стен с помощью картин с национальным колоритом и манерой письма, только подчеркнет специфическую атмосферу помещения и усилит планируемый эффект.