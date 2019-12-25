Погода, Новости, загрузка...
Следователь Нацполиции продавал служебную информацию в Россию
25.12.2019 20:20
В Харьковской области следователь Нацполиции попался на сбыте РФ служебной информации Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 