В оккупированном Крыму уже более 60 политзаключенных - Чубаров

В оккупированном Россией Крыму в тюрьме или в СИЗО находятся уже более 60 человек, задержанных по политическим мотивам, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы, и они за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, то таких людей в Крыму - за 60", - сказал Р.Чубаров в

По его словам, около 10 человек уже получили сроки заключения. "Они переправлены на материковую Россию", - добавил Р.Чубаров.

"И я не говорю о тех, кто получил большой денежный штраф, начиная за участие в мероприятиях 26 февраля 2014, то таких людей уже несколько сотен", - отметил председатель Меджлиса.