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В оккупированном Крыму уже более 60 политзаключенных - Чубаров
05.01.2018 09:59

В оккупированном Крыму уже более 60 политзаключенных - Чубаров

В оккупированном Крыму уже более 60 политзаключенных - Чубаров

В оккупированном Россией Крыму в тюрьме или в СИЗО находятся уже более 60 человек, задержанных по политическим мотивам, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.

"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы, и они за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, то таких людей в Крыму - за 60", - сказал Р.Чубаров в

По его словам, около 10 человек уже получили сроки заключения. "Они переправлены на материковую Россию", - добавил Р.Чубаров.

"И я не говорю о тех, кто получил большой денежный штраф, начиная за участие в мероприятиях 26 февраля 2014, то таких людей уже несколько сотен", - отметил председатель Меджлиса.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Сергей Сапрыкин 03.01.2015 06:36
А дипаперы случайно не запретят...
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