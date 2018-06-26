С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 412,4 тысяч тонн муки. Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики, передает

“С начала 2017/2018 маркетингового года Украиной поставлено на внешние рынки 39 млн тонн зерновых. Кроме того, за этот период было экспортировано 412,4 тыс. тонн муки”, — говорится в сообщении.

Отметим, нынешний 2017/2018 маркетинговый период завершится 30 июня 2018 года.

Напомним, за четыре месяца текущего года украинский аграрный экспорт в страны ЕС вырос на 145 млн долларов или на 8,3%.

В целом же, за январь-апрель 2018 года внешнеторговый оборот аграрными и пищевыми товарами между Украиной и странами Европейского Союза увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 млрд долларов.

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