В пятницу, 5 января, президент США Дональд Трамп считает, что стена вдоль границы с Мексикой поспособствует уменьшению количеству нелегальных мигрантов в стране. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Мы должны построить стену, остановить незаконную иммиграцию, прекратить цепную миграцию и отменить визовую лотерею. Действующая система опасна и нечестна по отношению к народу США - пришло время перемен", - заявил глава государства.

Как сообщал svodka.net, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в подходящий момент Вашингтон предоставит народу Ирана мощную поддержку.

"Выражаю свое уважение народу Ирана, который пытается свергнуть коррупционное правительство. В подходящий момент вы получите со стороны США мощную поддержку", - говорится в сообщении.

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