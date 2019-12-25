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Министр обороны заявил, что в Одесской области избили женщину-военнослужащего
25.12.2019 20:57
Министр обороны заявил о случае избиения женщины-военнослужащего в Одесской области
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
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