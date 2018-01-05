В Грузии Саакашвили приговорили к 3 годам тюрьмы



Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласил решение по части обвинения в отношении экс-президента Грузии Михеила Саакашвили по делу Сандро Гиргвлиани. Как пишет местное издание Грузия.Online, судья признал Саакашвили виновным, и приговорил к лишению свободы сроком на 3 года. По делу Сандро Гиргвлиани Михеилу Саакашвили предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями». Согласно следствию, Михеил Саакашвили незаконно пообещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Дате Ахалая, что помилует осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани и затем уже в обход Комиссии по помилованию помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава, создав правовой рычаг для условно-досрочного освобождения осужденных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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