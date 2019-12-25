Зеленский запретил импортировать электроэнергию из РФ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Зеленский запретил импортировать электроэнергию из РФ
25.12.2019 21:15
Зеленский подписал закон о запрете импорта электроэнергии из РФ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
импорта
электроэнергии
запрете
закон
подписал
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->