Зимние аксессуары в виде шубок, накидок, пелерин, перчаток и удачно дополнят образ, и согреют невесту. Именно поэтому поставщик свадебных платьев оптом предлагает не только сами наряды, но и аксессуары к ним.

Идеальный подвенечный наряд для зимней свадьбы

Поскольку есть очень много девушек, желающих надевать открытые свадебные наряды, то дизайнеры предлагают для подобных случаев композиции с вырезом лодочка. Данное решение не противоречит наличию рукавов, а низ может быть в виде пышной юбки. Выглядеть это будет и стильно, и по сезону.

Еще один интересный вариант – это закрытая шея. Это можно сделать с помощью мягких шифоновых шарфов или платков. Они подойдут для платьев бюстье, годе и А-силуэтов. Обрамленные 3-D аппликациями, бисером или кружевом, наряды будут выглядеть потрясающе на обладательницах лебединой шеи.

Простой, но интересный способ позволить невесте почувствовать себя уютно – это предусмотреть объемные рукава, которые подарят традиционную скромность образу. Внимание в данном случае можно привлечь броским декором, что подчеркнет характер и эксцентричность.

Для зимней свадьбы, если позволяет фигура, можно подобрать платье годе, потому что данная модель идеально гармонирует с искусственными шубками, кожаными куртками и вязаными палантинами. В коллекциях современных дизайнеров можно наблюдать и лаконичные силуэты годе, и обильно декорированные камнями, стразами, бусинами или кружевом. В зависимости от настроения и стиля свадьбы девушки могут выбирать себе тот или иной вариант.

Невест, которым приемлема простота и утонченность, могут примерить платье-плащ. Данная композиция и смотреться будет необычно, и не даст девушке замерзнуть.

Смелые барышни могут себе позволить и короткие платья, но дополнить их яркими леггинсами или плотными колготами, а поверх накинуть плащ или шубку. Образ получится стильным, свежим и интересным.

Что касается цвета, то ведущую роль играет белый, но на модных подиумах в этом году можно увидеть песочные, кварцевые и бежевые оттенки, но наибольшей популярностью пользуется голубой и серый. Это неудивительно, потому что более яркие тона платьев и выгоднее оттеняют красоту невесты, и на фото смотрятся намного выразительнее.