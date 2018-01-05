Вашингтон и Москва решили в рамках "Большой сделки" решать корейский вопрос под видом компромисса между Северной и Южной Кореей. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Любопытные тенденции наметились на Корейском полуострове.

КНДР и Южная Корея вдруг решили провести переговоры на высоком уровне. Кроме того, КНДР неожиданно хочет принять участие в февральских зимних Олимпийских играх-2018. То есть - сделать шаг по выходу из международной изоляции.

Не исключено, что в имиджевом плане для Вашингтона и КНДР оказалось невыгодно садиться за стол переговоров напрямую. Особенно - после взаимных обвинений Трампа и Ким Чен Ына. И все те же планируемые договоренности (при посредничестве Путина) заключат с помощью Южной Кореи.

То есть - Вашингтон и Москва решили в рамках "Большой сделки" решать корейский вопрос под видом компромисса между Северной и Южной Кореей.

В стиле " Участники конфликта сами должны разобраться". Сценарий похож на происходящее в Украине, где якобы Киев и ЛДНР сами "перезапускают" Минские соглашения в рамках минских подгрупп.

Хотя все прекрасно понимают, что ни украинский, ни корейский вопросы не сдвинулись мы с "мертвой точки" без договоренностей между Вашингтоном и Москвой." - Заявил Дмитрий Корнейчук.

Напомним, Южная Корея и КНДР проведут переговоры на высшем уровне на следующей неделе, объявило министерство по делам национального объединения Республики Корея.

Как сообщил на брифинге представитель ведомства Пэк Тхэ Хён, ранее в пятницу Пхеньян направил от имени председателя Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Квона телефонограмму о том, что пошлет 9 января свою делегацию на переговоры, которые пройдут в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом.

Основными вопросами переговоров станут двусторонние отношения, включая сотрудничество при подготовке к Олимпийским играм в Пхенчхане. В случае достижения договоренности обе стороны должны будут обсудить их с Международным олимпийским комитетом.

В последний раз переговоры на высоком уровне между КНДР и Южной Кореей проводились в декабре 2015 года.

В среду руководитель КНДР Ким Чен Ын отдал приказ открыть не действовавшую долгое время "горячую линию" между Пхеньяном и Сеулом. В тот же день представители КНДР и Республики Корея провели первый телефонный разговор по восстановленному каналу связи.

Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора 4 января договорились не проводить совместные военные учения во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры также условились, что "продолжат оказывать максимально возможное давление на Северную Корею и не повторят ошибок прошлого".

США и Южная Корея намерены сосредоточиться на обеспечении безопасности зимней Олимпиады.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. После очередных испытаний 29 ноября 2017 года руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын отметил, что страна завершила создание ядерных сил.

В декабре Сеул попросил Вашингтон перенести ежегодные совместные маневры Foal Eagle и Key Resolve на время зимних Олимпийских игр.

В своем новогоднем выступлении Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея готова отправить делегацию для участия в соревнованиях. Он также добавил, что Пхеньян готов вести переговоры по этому поводу с Сеулом.

В Олимпийском оргкомитете подчеркнули, что участие КНДР в Играх станет проявлением истинного олимпийского духа.

3 января представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор по специальной линии связи, которая впервые за почти два года была открыта в демилитаризованной зоне на границе двух стран.

Зимние Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9-го по 25 февраля 2018 года.

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