|Адвокаты Януковича готовы к дебатам, но после исследования всех доказательств
|26.06.2018 15:52
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Сторона защиты экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, заявляет о готовности принять участие в дебатах, но после завершения исследования всей доказательной базы в суде. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает
"Безусловно, мы примем участие в дебатах, но обращаю внимание,
что дебаты в соответствии с требованиями закона проводятся после
исследования всей доказательной базы. Только прокуроры, уверены в
желаемом для них приговора, могли прийти с текстом написанных
дебатов еще за два месяца до того, как процесс должен был перейти в
стадию финиша, в стадию окончания", - сказал Сердюк.